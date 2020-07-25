Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов

Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19.

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной.

По последним данным, число случаев заражения в стране превысило 806 тысяч, 13,1 тысячи человек скончались, 597 тысяч вылечились.

Когда снимут все ограничения

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, введенные в России в условиях пандемии, планируется снять к февралю. По его словам, для этого необходимо, чтобы сформировался популяционный иммунитет, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

"Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим на новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", — сказал министр журналистам.

Премьер-министр Михаил Мишустин , со своей стороны, заявил, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса.

"Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что власти фиксируют снижение числа заболевших COVID-19 по всей стране. При этом, по его словам, замедляется не только распространение вируса, но и его вирулентность.

Как живет Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин , со своей стороны, отметил, что столица уже почти полностью живет прежней активной жизнью.

"Город примерно открыт процентов на девяносто. <…> Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий", — сказал он.

С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Открылись также детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства, отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице. Тем не менее в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах все еще нужно носить маски и перчатки. Сохраняются и требования соблюдать социальную дистанцию.

Вводить новые ограничения московские власти не собираются, подчеркнул Собянин. Так он прокомментировал появляющиеся в интернете слухи о том, что с 15 сентября в столице якобы снова ужесточат ограничения.

"Никаких карантинов с 15 числа никто не планирует. Будем смотреть по ситуации, по обстоятельствам", — сказал мэр.

Как только появится вакцина от коронавируса, столичные власти начнут прививочную компанию, добавил Собянин, подчеркнув, что прививки для москвичей будут бесплатными.

Разработка вакцины

В начале этой недели в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко завершились испытания вакцины, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Минобороны.

Из госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.

Как заявлял начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты полковник медицинской службы Сергей Борисевич, высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", — пояснил он.

Кроме того, на этой неделе новосибирский центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний своей вакцины. Двадцать седьмого июля ее введут первым добровольцам.

Ситуация с COVID-19 в мире

Число заразившихся коронавирусом во всем мире уже достигло 15,2 миллиона, причем в последнее время Всемирная организация здравоохранения практически ежедневно сообщает о рекордном приросте случаев заражения. Умерли за все время пандемии 628 тысяч человек.

Больше всего инфицированных в США — 3,9 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса , COVID-19 заболели 15,6 миллиона человек, из них 638 тысяч умерли, почти девять миллионов вылечились. Первые по числу летальных исходов — опять-таки Соединенные Штаты (145 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Великобритания, Мексика, Италия, Индия, Франция и Испания.