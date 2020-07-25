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Распространение нового коронавируса
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью
В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:11
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью

12:02 25.07.2020 (обновлено: 14:11 25.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов.
Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19.
В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной.
По последним данным, число случаев заражения в стране превысило 806 тысяч, 13,1 тысячи человек скончались, 597 тысяч вылечились.
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Когда снимут все ограничения

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, введенные в России в условиях пандемии, планируется снять к февралю. По его словам, для этого необходимо, чтобы сформировался популяционный иммунитет, в том числе с помощью лекарственных препаратов.
"Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим на новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", — сказал министр журналистам.
Премьер-министр Михаил Мишустин, со своей стороны, заявил, что ученые пока не наблюдают предпосылок для второй волны коронавируса.
"Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что власти фиксируют снижение числа заболевших COVID-19 по всей стране. При этом, по его словам, замедляется не только распространение вируса, но и его вирулентность.
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Как живет Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин, со своей стороны, отметил, что столица уже почти полностью живет прежней активной жизнью.
"Город примерно открыт процентов на девяносто. <…> Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий", — сказал он.
С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Открылись также детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства, отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице. Тем не менее в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах все еще нужно носить маски и перчатки. Сохраняются и требования соблюдать социальную дистанцию.
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Вводить новые ограничения московские власти не собираются, подчеркнул Собянин. Так он прокомментировал появляющиеся в интернете слухи о том, что с 15 сентября в столице якобы снова ужесточат ограничения.
"Никаких карантинов с 15 числа никто не планирует. Будем смотреть по ситуации, по обстоятельствам", — сказал мэр.
Как только появится вакцина от коронавируса, столичные власти начнут прививочную компанию, добавил Собянин, подчеркнув, что прививки для москвичей будут бесплатными.

Разработка вакцины

В начале этой недели в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко завершились испытания вакцины, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Минобороны.
Из госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.
Как заявлял начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты полковник медицинской службы Сергей Борисевич, высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.
"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", — пояснил он.
Кроме того, на этой неделе новосибирский центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний своей вакцины. Двадцать седьмого июля ее введут первым добровольцам.
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Ситуация с COVID-19 в мире

Число заразившихся коронавирусом во всем мире уже достигло 15,2 миллиона, причем в последнее время Всемирная организация здравоохранения практически ежедневно сообщает о рекордном приросте случаев заражения. Умерли за все время пандемии 628 тысяч человек.
Больше всего инфицированных в США — 3,9 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 15,6 миллиона человек, из них 638 тысяч умерли, почти девять миллионов вылечились. Первые по числу летальных исходов — опять-таки Соединенные Штаты (145 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Великобритания, Мексика, Италия, Индия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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