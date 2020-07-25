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Распространение нового коронавируса
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В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 2033
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 2033, сообщил республиканский департамент здоровья. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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353
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 2033

11:35 25.07.2020
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CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinТаллин
Таллин
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 2033, сообщил республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 2033 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 116 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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