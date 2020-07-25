На Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

"Автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи. В результате ДТП травмировались девять человек: водитель Honda и трое его пассажиров, а также водитель скорой, 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала", - говорится в сообщении.