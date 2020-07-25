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На Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Машина скорой помощи попала в ДТП в Каменце-Подольском Хмельницкой области, пострадали девять человек, сообщается на сайте Нацполиции Украины. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:29
хмельницкая область
каменец-подольский
украина
в мире
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хмельницкая область
каменец-подольский
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РИА Новости
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РИА Новости
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хмельницкая область, каменец-подольский, украина, в мире

На Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

11:29 25.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Машина скорой помощи попала в ДТП в Каменце-Подольском Хмельницкой области, пострадали девять человек, сообщается на сайте Нацполиции Украины.
По данным полиции, ДТП произошло вечером в пятницу в Каменце-Подольском на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной.
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"Автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи. В результате ДТП травмировались девять человек: водитель Honda и трое его пассажиров, а также водитель скорой, 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем Honda, не предоставил скорой преимущество в движении врезался в нее. Скорая двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
По данному факту работники полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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