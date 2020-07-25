https://ria.ru/20200725/1574904499.html
Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
Бронетранспортер затонул при форсировании Керченского пролива из-за погодных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь межрегиональной общественной... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:27
2020-07-25T13:10
тамань (станица)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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Арсений Новиков
Хорошо что все живы.
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тамань (станица)
керчь
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тамань (станица), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Бронетранспортер затонул при форсировании Керченского пролива из-за погодных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
Военно-техническое общество выступило организатором акции "Керченский десант "Дорога мужества", в рамках которой три бронемашины должны были преодолеть Керченский пролив.
"После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2", — рассказал Коннов.
По его словам, штатные системы работали и выкачивали воду, однако она прибывала очень быстро.
Экипаж из машины эвакуировали, отметил Коннов.
"После того как был эвакуирован последний член экипажа, шла борьба за то, чтобы спасти этот БРДМ, однако это сделать не удалось", — отметил он.
Два других бронетранспортера по требованию МЧС
вернулись обратно, на точку старта в Тамань.
"На данный момент решается вопрос извлечения БРДМ-2 из воды, потому что он дорог как память и как детище. Угрозы разлива топлива нет, потому что в БРДМ-2 баки герметичные", — подчеркнул Коннов.
"Керченский десант "Дорога мужества" стартовал с берега станицы Тамань
(поселок Рыбацкое), конечная цель — берег в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген) в Керчи
. Дистанция перехода составляет 15 километров.