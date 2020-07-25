Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе

"После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2", — рассказал Коннов.