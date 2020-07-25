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Дегтярев обсудит с хабаровскими рестораторами возобновление работы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что обсудит с рестораторами и владельцами крупных сетей общественного питания их поэтапное... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:24
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев обсудит с хабаровскими рестораторами возобновление работы

11:24 25.07.2020
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что обсудит с рестораторами и владельцами крупных сетей общественного питания их поэтапное возвращение к нормальному режиму работы.
Как рассказал Дегтярев в видеообращении в своем Instagram, в выходные он планировал посетить северные районы края, но поездка отменилась из-за нелетной погоды. Вместо этого он поехал в Ванино, где находится один из крупнейших морских портов Дальнего Востока.
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"Пока ехал, увидел акцию рестораторов и руководителей предприятий общепита. Называется акция "Хотим кормить людей, не голубей". Я поддерживаю. На следующей неделе приглашаю, учитывая социальную дистанцию, 10-12 руководителей и владельцев крупных сетей общепита. Через общественные организации предпринимателей мы договорится о встрече, пригласим главного санитарного врача края и обсудим поэтапный выход на режим работы", - сказал Дегтярев.
Хабаровский край с 11 июня приступил к первому этапу выхода из самоизоляции по COVID. Открылись промтоварные магазины, фитнес клубы, летние кафе. Прием посетителей в помещениях ресторанов и кафе запрещен.
Ограничительные меры в регионе продлены до 9 августа.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
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