Дегтярев обсудит с хабаровскими рестораторами возобновление работы

ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что обсудит с рестораторами и владельцами крупных сетей общественного питания их поэтапное возвращение к нормальному режиму работы.
Как рассказал Дегтярев в видеообращении в своем Instagram, в выходные он планировал посетить северные районы края, но поездка отменилась из-за нелетной погоды. Вместо этого он поехал в Ванино, где находится один из крупнейших морских портов Дальнего Востока.
"Пока ехал, увидел акцию рестораторов и руководителей предприятий общепита. Называется акция "Хотим кормить людей, не голубей". Я поддерживаю. На следующей неделе приглашаю, учитывая социальную дистанцию, 10-12 руководителей и владельцев крупных сетей общепита. Через общественные организации предпринимателей мы договорится о встрече, пригласим главного санитарного врача края и обсудим поэтапный выход на режим работы", - сказал Дегтярев.
Хабаровский край с 11 июня приступил к первому этапу выхода из самоизоляции по COVID. Открылись промтоварные магазины, фитнес клубы, летние кафе. Прием посетителей в помещениях ресторанов и кафе запрещен.
Ограничительные меры в регионе продлены до 9 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.