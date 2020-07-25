Дегтярев обсудит с хабаровскими рестораторами возобновление работы

"Пока ехал, увидел акцию рестораторов и руководителей предприятий общепита. Называется акция "Хотим кормить людей, не голубей". Я поддерживаю. На следующей неделе приглашаю, учитывая социальную дистанцию, 10-12 руководителей и владельцев крупных сетей общепита. Через общественные организации предпринимателей мы договорится о встрече, пригласим главного санитарного врача края и обсудим поэтапный выход на режим работы", - сказал Дегтярев.