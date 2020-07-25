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Религия и мировоззрение
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Турция осудила реакцию Греции на намаз в соборе Святой Софии
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой осудил реакцию греческих властей на первый намаз в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле и акцию... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:21
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новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Турция осудила реакцию Греции на намаз в соборе Святой Софии

11:21 25.07.2020
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© Sputnik / Эмре Оз / Перейти в фотобанкВерующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Эмре Оз
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Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
АНКАРА/АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой осудил реакцию греческих властей на первый намаз в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле и акцию в Салониках, участники которой сожгли турецкий флаг.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что превращение собора Святой Софии в мечеть является не проявлением силы, а доказательством слабости Турции. По его словам, Турция нарушает спокойствие, "бросая вызов суверенным правам Греции и Кипра и оскорбляя культуру XXI века с помощью таких действий".
Собор Святой Софии в Стамбуле
15 июля, 08:00Культура
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В пятницу вечером в Салониках прошла акция протеста против открытия мечети в соборе Святой Софии, организованная крайне правой организацией "Священный отряд". Во время марша был сожжен флаг Турции.
"Греция вновь проявила свою враждебность к исламу и Турции под предлогом реакции на открытие мечети Айя-София для молитв. Мы решительно осуждаем то, что греческое правительство и парламент провоцируют общественность и публично разрешают сжигать наш славный флаг в Салониках", - говорится в заявлении Аксоя.
Он сравнил греческие власти "с капризным ребенком, который впал в истерику из-за того, что в Айя-Софии снова постелены молельные коврики". По его словам, "эти националистические головы не смогли извлечь уроков из истории". Представитель МИД Турции также напомнил, что Афины являются единственной столицей в Европе, где нет ни одной мечети.
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
14 июля, 15:36Религия и мировоззрение
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"Ни одна страна не может учить Турцию по вопросу национального суверенитета. Мечеть Айя-София, как и другие объекты культурного наследия страны, находится в собственности Турции и под ее защитой", - заявил Аксой.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии прошел первый после 1934 года пятничный намаз.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
11 июля, 15:22
Надежды рухнули. В РПЦ предположили будущее собора Святой Софии
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииХами АксойКириакос МицотакисЮНЕСКОМИД ТурцииКипрГрецияСтамбулВ мире
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