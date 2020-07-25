Ритейлеры рассказали о правилах работы на случай второй волны COVID-19

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяет крупнейших российских ритейлеров) разработала регламент работы торговых компаний на случай "второй волны" коронавируса, который предполагает различные меры для обеспечения безопасности магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяет крупнейших российских ритейлеров) разработала регламент работы торговых компаний на случай "второй волны" коронавируса, который предполагает различные меры для обеспечения безопасности магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков

"АКОРТ подготовила регламент работы торговых организаций на случай "второй волны" коронавируса. В первую очередь это касается непродовольственной розницы, но и на продовольственную торговлю он тоже распространяется. Если наш проект будет одобрен, его соблюдение позволит не вводить при росте заболеваемости столь жесткие ограничения на работу ритейла, какие мы наблюдали весной", - сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который отмечается 25 июля.

По его словам, в регламенте - несколько направлений, первое - меры, которые будут предпринимать ритейлеры для того, чтобы поход в магазин был безопасным.

"Здесь тоже есть несколько аспектов. Например, в торговом зале могут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем - корзинок, тележек, полок, дверных ручек и дверей, всего, к чему можно прикоснуться", - сообщил председатель президиума ассоциации.

Другое направление - это работа с покупателями. "Мы в пределах своих полномочий ограничиваем доступ в торговый зал и обслуживание тех граждан, кто может создавать риски для других покупателей и сотрудников магазина - тех, кто не применяет средства индивидуальной защиты и не носит перчатки и маски", - добавил собеседник агентства.

"И третье - работа с органами власти. Это принципы оперативного взаимодействия, когда информация о возникающих проблемах быстро доводится до правоохранительных органов, до местных администраций, а они в свою очередь в рамках своих полномочий принимают решения, исключающие злоупотребления. И, разумеется, обязательное исполнение требований Роспотребнадзора . Это три важных блока", - заключил Беляков.