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Ритейлеры рассказали о правилах работы на случай второй волны COVID-19
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяет крупнейших российских ритейлеров) разработала регламент работы торговых компаний на случай "второй... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей беляков
ассоциация компаний розничной торговли
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей беляков, ассоциация компаний розничной торговли, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

Ритейлеры рассказали о правилах работы на случай второй волны COVID-19

11:21 25.07.2020 (обновлено: 12:04 25.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевБаннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в гипермаркете
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в гипермаркете
© РИА Новости / Александр Кряжев
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в гипермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяет крупнейших российских ритейлеров) разработала регламент работы торговых компаний на случай "второй волны" коронавируса, который предполагает различные меры для обеспечения безопасности магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
"АКОРТ подготовила регламент работы торговых организаций на случай "второй волны" коронавируса. В первую очередь это касается непродовольственной розницы, но и на продовольственную торговлю он тоже распространяется. Если наш проект будет одобрен, его соблюдение позволит не вводить при росте заболеваемости столь жесткие ограничения на работу ритейла, какие мы наблюдали весной", - сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который отмечается 25 июля.
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По его словам, в регламенте - несколько направлений, первое - меры, которые будут предпринимать ритейлеры для того, чтобы поход в магазин был безопасным.
"Здесь тоже есть несколько аспектов. Например, в торговом зале могут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем - корзинок, тележек, полок, дверных ручек и дверей, всего, к чему можно прикоснуться", - сообщил председатель президиума ассоциации.
Другое направление - это работа с покупателями. "Мы в пределах своих полномочий ограничиваем доступ в торговый зал и обслуживание тех граждан, кто может создавать риски для других покупателей и сотрудников магазина - тех, кто не применяет средства индивидуальной защиты и не носит перчатки и маски", - добавил собеседник агентства.
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"И третье - работа с органами власти. Это принципы оперативного взаимодействия, когда информация о возникающих проблемах быстро доводится до правоохранительных органов, до местных администраций, а они в свою очередь в рамках своих полномочий принимают решения, исключающие злоупотребления. И, разумеется, обязательное исполнение требований Роспотребнадзора. Это три важных блока", - заключил Беляков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей БеляковАссоциация компаний розничной торговлиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
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