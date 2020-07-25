В Сибири ученые будут искать коронавирус у летучих мышей

"Нам дали финансирование на два года. Но надеюсь, что первые результаты мы будем иметь уже этой зимой. У нас уже начались экспедиционные работы. Наши зоологи выезжают на сборы. Если все будет хорошо, они соберут достаточный материал, и в сентябре-ноябре мы его уже будем исследовать", - сообщил Шестопалов.