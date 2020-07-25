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В Сибири ученые будут искать коронавирус у летучих мышей
Российские ученые в ближайшие два года планируют изучить в поисках коронавирусов геномы обитающих на территории Сибири летучих мышей, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:18
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РИА Новости
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воз, омская область, китай

В Сибири ученые будут искать коронавирус у летучих мышей

11:18 25.07.2020
4355
© Rensselaer Polytechnic InstituteКоронавирус
Коронавирус
© Rensselaer Polytechnic Institute
Коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Российские ученые в ближайшие два года планируют изучить в поисках коронавирусов геномы обитающих на территории Сибири летучих мышей, сообщил РИА Новости глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.
"Летучие мыши – это один из тех объектов, который, как считается, занес коронавирус в человеческую популяцию. У нас есть много видов летучих мышей таких же, как и в Китае. Поэтому интересно оценить, есть ли у нас вирус", - сказал ученый.
Он отметил, что коронавирус передался человеку именно в Китае из-за большой численности населения и большой популяции летучих мышей. Однако, по его словам, это не означает, что обитающие на территории России летучие мыши не могут быть также носителями коронавируса.
"Нам дали финансирование на два года. Но надеюсь, что первые результаты мы будем иметь уже этой зимой. У нас уже начались экспедиционные работы. Наши зоологи выезжают на сборы. Если все будет хорошо, они соберут достаточный материал, и в сентябре-ноябре мы его уже будем исследовать", - сообщил Шестопалов.
По его словам, биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии, а затем будут исследоваться их геномы на наличие коронавируса. Какие-то выводы можно будет сделать после получения результатов работы, добавил он.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗОмская областьКитай
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