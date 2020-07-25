Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574904114.html
В Дагестане при ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:59
хасавюртовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_0:0:3119:1754_1400x0_80_0_0_c45db856ba4e07055517ba1319b1bd2d.jpg
https://ria.ru/20200724/1574890232.html
хасавюртовский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_0:0:3119:1754_1400x0_80_0_0_c45db856ba4e07055517ba1319b1bd2d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_50f0edce17224a96749615b97b33e88a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_449:0:2496:2047_1400x0_80_0_0_8ab0fb7a6466a241d2909ed78c97c533.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хасавюртовский район, происшествия

В Дагестане при ДТП погибли пять человек

11:12 25.07.2020 (обновлено: 11:59 25.07.2020)
1695
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По данным СМИ, в Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись несколько автомобилей.

"Пять человек погибли, пятеро госпитализированы в Хасавюртовскую ЦГБ, один из них в тяжелом состоянии, в реанимации, остальные находятся в отделении травматологии, они получили травмы различной степени тяжести. Детей нет", - сказали в ведомстве.

ДТП в городском округе Ступино. 24 июля 2020
24 июля, 20:34
В Подмосковье два человека погибли в крупном ДТП
211422
Обсудить 0
Хасавюртовский районПроисшествия
Рекомендуем
БРДМ-2 форсируют пролив во время акции Дорога мужества
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), вид изнутри
Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса
Сотрудник полиции
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Памятник генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск Аллея Дяди Васи в парке Патриот
В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"
Сотрудник полиции
Полиция начала проверку после угроз журналистке из Дагестана
Протестующие в Портленде защищаются дорожными конусами от силовиков
В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в гипермаркете
Ритейлеры рассказали о правилах работы на случай второй волны COVID-19
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Турция осудила реакцию Греции на намаз в соборе Святой Софии
Стеллажи с товарами в распределительном центре
Российские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом
Инспектор ГИБДД
В Подмосковье один человек пострадал в ДТП с пятью автомобилями
Больница Стоуни-Брук в Саутгемптоне в Нью-Йорке
В американской больнице нашли тайник с работами Кунинга и Колдера
Следователи возвращают матери похищенного из роддома ребенка
Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули матери
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния