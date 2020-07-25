В Дагестане при ДТП погибли пять человек

"Пять человек погибли, пятеро госпитализированы в Хасавюртовскую ЦГБ, один из них в тяжелом состоянии, в реанимации, остальные находятся в отделении травматологии, они получили травмы различной степени тяжести. Детей нет", - сказали в ведомстве.