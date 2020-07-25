Российские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

"Мы готовы к любому варианту развития событий. Мы накопили запасы товаров первой необходимости - и продовольственных, и бытовых: воды, туалетной бумаги, средств обработки помещений. Мы знаем, как быстро организовать их доставку, как работать с местными администрациями, как работать в условиях пропускной системы, знаем, с кем работать из поставщиков", - сказал Беляков в преддверии Дня работника торговли. который в текущем году отмечается 25 июля.

"Можно с уверенностью сказать, что весь ритейл с вызовами пандемии справился", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он заметил, что это не означает, что ситуация в отрасли идеальная. По его словам, экономические последствия коронавируса еще впереди, и оценить их можно будет позже.

"Но все же мы не просто выжили - мы сумели сохранить клиентов, сумели поддержать, насколько это возможно, бизнес производителей и поставщиков. Кроме того, торговля всегда была фактором сдерживания потребительской инфляции - нам удалось сохранить этот статус и в условиях кризиса", - добавил председатель президиума ассоциации.

По его словам, в случае второй волны распространения коронавируса нового периода ажиотажного спроса на товары в России, скорее всего, не будет. Он полагает, что граждане, столкнувшись в марте с неопределенностью из-за коронавируса, поняли, что рисков дефицита продуктов или взрывного роста цен нет.

"Я уверен, что теперь граждане будут вести себя более рационально, не побегут в магазины, скупая все подряд, потому что знают, что на следующий день все товары на полке останутся. И не будут формировать запасы продуктов, которые вскоре могут испортиться, а будут тратить средства на нужные вещи", - сказал Беляков.