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Распространение нового коронавируса
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Российские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом
Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей беляков
ассоциация компаний розничной торговли
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей беляков, ассоциация компаний розничной торговли, экономика

Российские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

11:06 25.07.2020 (обновлено: 12:04 25.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтеллажи с товарами в распределительном центре
Стеллажи с товарами в распределительном центре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Стеллажи с товарами в распределительном центре. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
"Мы готовы к любому варианту развития событий. Мы накопили запасы товаров первой необходимости - и продовольственных, и бытовых: воды, туалетной бумаги, средств обработки помещений. Мы знаем, как быстро организовать их доставку, как работать с местными администрациями, как работать в условиях пропускной системы, знаем, с кем работать из поставщиков", - сказал Беляков в преддверии Дня работника торговли. который в текущем году отмечается 25 июля.
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"Можно с уверенностью сказать, что весь ритейл с вызовами пандемии справился", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он заметил, что это не означает, что ситуация в отрасли идеальная. По его словам, экономические последствия коронавируса еще впереди, и оценить их можно будет позже.
"Но все же мы не просто выжили - мы сумели сохранить клиентов, сумели поддержать, насколько это возможно, бизнес производителей и поставщиков. Кроме того, торговля всегда была фактором сдерживания потребительской инфляции - нам удалось сохранить этот статус и в условиях кризиса", - добавил председатель президиума ассоциации.
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По его словам, в случае второй волны распространения коронавируса нового периода ажиотажного спроса на товары в России, скорее всего, не будет. Он полагает, что граждане, столкнувшись в марте с неопределенностью из-за коронавируса, поняли, что рисков дефицита продуктов или взрывного роста цен нет.
"Я уверен, что теперь граждане будут вести себя более рационально, не побегут в магазины, скупая все подряд, потому что знают, что на следующий день все товары на полке останутся. И не будут формировать запасы продуктов, которые вскоре могут испортиться, а будут тратить средства на нужные вещи", - сказал Беляков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей БеляковАссоциация компаний розничной торговлиЭкономика
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