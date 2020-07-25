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В Хорватии один человек погиб из-за непогоды
Проливные дожди и сильный ветер в Хорватии в ночь на субботу привели к гибели пожарного и значительному материальному ущербу, сообщили власти страны. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:05
2020-07-25T11:05
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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загреб, хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости.
Проливные дожди и сильный ветер в Хорватии
в ночь на субботу привели к гибели пожарного и значительному материальному ущербу, сообщили власти страны.
Наиболее сильные осадки и ветер обрушились ночью на города Риека, Вараждин, Опатия, острова Крк и Црес и столицу – Загреб
. Подтоплены дома и объекты инфраструктуры, дороги, повалено много деревьев. Материальный ущерб от ночного разгула стихии подсчитывается.
По данным Хорватского пожарного объединения HVZ, только в городской черте Загреба было свыше 100 выездов для устранения последствий стихии. Государственным спасателям помогали местные добровольные дружины.
"К сожалению, с ночного выезда и работы в подтопленном городе не вернулся к своей семье член добровольного пожарного общества "Кустошия" Давор Ковачич. Он участвовал в откачке воды из одной подтопленной квартиры в Загребе, ему стало плохо, и, несмотря на быстрое прибытие бригады скорой помощи, спасти его не удалось", - сообщило HVZ.
По данным национального пожарного объединения 53-летний Ковачич был опытным пожарным и активно участвовал в работе экстренных служб, в том числе при разрушительном землетрясении в марте этого года.
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. Затем произошли еще десятки толчков магнитудой от 3 до 5. При землетрясении получили ранения 27 человек, из них 18 - серьезные, скончалась 15-летняя девушка. Были повреждены тысячи зданий, учебные и медицинские учреждения, католический собор – символ Загреба.