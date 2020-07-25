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В Хорватии один человек погиб из-за непогоды
Проливные дожди и сильный ветер в Хорватии в ночь на субботу привели к гибели пожарного и значительному материальному ущербу, сообщили власти страны. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:05
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353
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загреб, хорватия, в мире

В Хорватии один человек погиб из-за непогоды

11:05 25.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобили в воде
Автомобили в воде
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобили в воде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Проливные дожди и сильный ветер в Хорватии в ночь на субботу привели к гибели пожарного и значительному материальному ущербу, сообщили власти страны.
Наиболее сильные осадки и ветер обрушились ночью на города Риека, Вараждин, Опатия, острова Крк и Црес и столицу – Загреб. Подтоплены дома и объекты инфраструктуры, дороги, повалено много деревьев. Материальный ущерб от ночного разгула стихии подсчитывается.
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По данным Хорватского пожарного объединения HVZ, только в городской черте Загреба было свыше 100 выездов для устранения последствий стихии. Государственным спасателям помогали местные добровольные дружины.
"К сожалению, с ночного выезда и работы в подтопленном городе не вернулся к своей семье член добровольного пожарного общества "Кустошия" Давор Ковачич. Он участвовал в откачке воды из одной подтопленной квартиры в Загребе, ему стало плохо, и, несмотря на быстрое прибытие бригады скорой помощи, спасти его не удалось", - сообщило HVZ.
По данным национального пожарного объединения 53-летний Ковачич был опытным пожарным и активно участвовал в работе экстренных служб, в том числе при разрушительном землетрясении в марте этого года.
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ЗагребХорватияВ мире
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