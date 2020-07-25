В Хорватии один человек погиб из-за непогоды

"К сожалению, с ночного выезда и работы в подтопленном городе не вернулся к своей семье член добровольного пожарного общества "Кустошия" Давор Ковачич. Он участвовал в откачке воды из одной подтопленной квартиры в Загребе, ему стало плохо, и, несмотря на быстрое прибытие бригады скорой помощи, спасти его не удалось", - сообщило HVZ.