https://ria.ru/20200725/1574903580.html
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 209
Пять пациентов в возрасте от 43 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:59
2020-07-25T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
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тульская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, тульская область
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости.
Пять пациентов в возрасте от 43 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области
, общее число летальных случаев в регионе достигло 209, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 человек.
"Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка, Узловой и Каменского района в возрасте от 43 до 82 лет", - говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8130 человек, выздоровели 6685 пациентов. Всего в регионе скончались 209 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.