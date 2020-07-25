В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 15 случаев коронавируса

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 15 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 5885 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели за сутки 20 человек, всего выздоровевших в регионе - 5397.

По данным штаба, в госпиталях находятся 452 пациента, из них 24 больных – в реанимациях.