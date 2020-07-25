https://ria.ru/20200725/1574903472.html
В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 15 случаев коронавируса
Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Кабардино-Балкарии за сутки, при этом выздоровели 20 человек, доля выздоровевших в регионе... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:57
2020-07-25T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:181:2998:1867_1400x0_80_0_0_3848c49ceab2aa390c35b7b26284aa86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:181:2998:1867_1400x0_80_0_0_3848c49ceab2aa390c35b7b26284aa86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_5cce534ac6fed024a7d929edcc4c560a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_4741eea4887baf066b586ea8ebb2b18e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество