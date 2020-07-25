Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574903472.html
В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 15 случаев коронавируса
Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Кабардино-Балкарии за сутки, при этом выздоровели 20 человек, доля выздоровевших в регионе... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:181:2998:1867_1400x0_80_0_0_3848c49ceab2aa390c35b7b26284aa86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:181:2998:1867_1400x0_80_0_0_3848c49ceab2aa390c35b7b26284aa86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_5cce534ac6fed024a7d929edcc4c560a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_4741eea4887baf066b586ea8ebb2b18e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 15 случаев коронавируса

10:57 25.07.2020
349
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Кабардино-Балкарии за сутки, при этом выздоровели 20 человек, доля выздоровевших в регионе приближается к 92%, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"За сутки выявлено 15 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 5885 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели за сутки 20 человек, всего выздоровевших в регионе - 5397.
По данным штаба, в госпиталях находятся 452 пациента, из них 24 больных – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 209
Машины скорой помощи
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 128
Сотрудник полиции
Полиция начала проверку после угроз журналистке из Дагестана
Стеллажи с товарами в распределительном центре
Российские ритейлеры готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
В Москве отметили отрицательный темп прироста новых случаев COVID-19
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 403 пациента с коронавирусом
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
В ВСУ за сутки выявили десять случаев коронавируса
Акция протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске
В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку Фургала
Актер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин опроверг информацию о госпитализации
Автомобили в воде
В Хорватии один человек погиб из-за непогоды
Протестующие в Портленде защищаются дорожными конусами от силовиков
В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами
Париж
Глава миндрава Франции не исключил повторное закрытие границ из-за COVID
Автомобили скорой помощи
В Дагестане при ДТП погибли пять человек
Врач
В России за сутки умерли 146 пациентов с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине девять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния