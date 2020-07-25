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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574903327.html
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 128
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 126 до 128, количество заболевших превысило 4,4 тысячи, РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 128

10:52 25.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 126 до 128, количество заболевших превысило 4,4 тысячи, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 24 июля количество летальных исходов достигло 126.
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"Сто двадцать восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4423 случая. Выздоровели за сутки 22 человека, за весь период были выписаны 3797 пациентов.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская областьОбщество
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