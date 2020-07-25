В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 128

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 24 июля количество летальных исходов достигло 126.

За последние сутки в области подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4423 случая. Выздоровели за сутки 22 человека, за весь период были выписаны 3797 пациентов.