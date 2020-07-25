В Филатовской больнице в Москве лечатся 403 пациента с коронавирусом

"Всего на лечении: 962. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 934. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 403. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: шесть. В ОРИТ: 136. На ИВЛ: 39", - написал он в Facebook.