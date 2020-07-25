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В Москве отметили отрицательный темп прироста новых случаев COVID-19
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели в Москве остается отрицательным, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:50
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество

В Москве отметили отрицательный темп прироста новых случаев COVID-19

10:49 25.07.2020 (обновлено: 10:50 25.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели в Москве остается отрицательным, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели в Москве остается отрицательным", - сообщили в штабе.
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Уточняется, что 50% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,2% – от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет.
"Ещё 6,7% – люди старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Согласно данным Росстата в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,11 на 100 тысяч человек - это 28-е место среди субъектов РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваОбщество
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