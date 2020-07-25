В Москве отметили отрицательный темп прироста новых случаев COVID-19

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели в Москве остается отрицательным, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели в Москве остается отрицательным", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 50% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,2% – от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет.
"Ещё 6,7% – люди старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Согласно данным Росстата в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,11 на 100 тысяч человек - это 28-е место среди субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.