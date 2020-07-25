В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами

ПОРТЛЕНД (США), 25 июл - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и федеральными агентами продолжились в американском Портленде, где уже более 50 дней не стихают волнения, передает корреспондент РИА Новости.

Для разгона сотен протестующих недалеко от здания суда федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Это произошло после того, как несколько десятков протестующих начали трясти ограду вокруг здания суда и бросать через нее петарды и зажигательные снаряды.