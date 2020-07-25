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В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами
Столкновения между демонстрантами и федеральными агентами продолжились в американском Портленде, где уже более 50 дней не стихают волнения, передает... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:04
джордж флойд
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Протестующие в Портленде защищаются дорожными конусами от силовиков
Протестующие в Портленде защищаются дорожными конусами от силовиков
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами

10:48 25.07.2020 (обновлено: 17:04 25.07.2020)
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ПОРТЛЕНД (США), 25 июл - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и федеральными агентами продолжились в американском Портленде, где уже более 50 дней не стихают волнения, передает корреспондент РИА Новости.
Для разгона сотен протестующих недалеко от здания суда федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Это произошло после того, как несколько десятков протестующих начали трясти ограду вокруг здания суда и бросать через нее петарды и зажигательные снаряды.
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Ранее суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
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