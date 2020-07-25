В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске, она продолжалась почти четыре часа, в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Привычная схема движения протестующих в этот раз была изменена. Колонна сначала прошла стандартным маршрутом, но потом не стала сворачивать на улице Пушкина, а последовала до улицы Дикопольцева, чтобы пройти мимо мэрии города, где митингующие потребовали отставки мэра Сергея Кравчука. После чего они двинулись в сторону площади Ленина, где обычно проходят митинги.
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Митинг на площади Ленина перед зданием правительства региона проходил под флагами Хабаровского края, России, города Хабаровска, также был флаг Нанайского района Хабаровского края. На акции присутствовали не только хабаровчане, но и жители других городов, которые специально приехали на митинг в Хабаровск. В частности, выступил основатель комитета спасения скверов в Екатеринбурге Иван Волков.
"Мы не могли не прилететь к вам. Деньги собирали со всей страны. Честно скажу, билеты космических денег стоят. Потому что Хабаровск, это как будто другая страна. Нам собрали за два дня 100 тысяч, чтобы мы здесь оказались", - сказал Волков.
На митинге также выступили жители Владивостока, Иркутска, Николаевска-на-Амуре, Ванино и Совгавани. Плакаты с поддержкой Хабаровска были от Сахалина и Белоруссии.
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Огромный баннер с фотографией Фургала и надписью "Суд в Хабаровске. Открытый суд. Суд присяжных" после митинга расстелили прямо на площади под окнами администрации Хабаровского края.
Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, на шествии было около 8 тысяч человек. Мэрия раньше сообщала о 6,5 тысячах участников. Это был 15-й день митингов.
Ранее сообщалось, что в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона, две недели назад - 12 тысяч человек. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 участников.
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявлял, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.
Отмечается, что в регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост COVID-19.
Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали Фургала 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.