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В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске, она продолжалась почти четыре часа, в ней приняли... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:15
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замалчивать и отрицать о поддержке своего губернатора жителями Хабаровского края уже не удаётся. так пошли другим путём- уменьшением численности участников. Это как? акции уже проходят практически во всех городах не только Хабаровского края, а всего Дальнего Востока. достали уже народ своим враньем. Да каждым днем в полку дальневосточников только прибавляется. Постесняйтесь распространять ложь.
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у меня вопрос? когда власть наведет порядок ? в крае правит ОПГ , а власть чешется. Чего ждем ?
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пушкин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, пушкин, хабаровск, иркутск, общество

В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку Фургала

10:38 25.07.2020 (обновлено: 14:15 25.07.2020)
30964
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске
Акция протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
Акция протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске, она продолжалась почти четыре часа, в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Привычная схема движения протестующих в этот раз была изменена. Колонна сначала прошла стандартным маршрутом, но потом не стала сворачивать на улице Пушкина, а последовала до улицы Дикопольцева, чтобы пройти мимо мэрии города, где митингующие потребовали отставки мэра Сергея Кравчука. После чего они двинулись в сторону площади Ленина, где обычно проходят митинги.
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
21 июля, 08:00
Чем закончатся хабаровские протесты?
Митинг на площади Ленина перед зданием правительства региона проходил под флагами Хабаровского края, России, города Хабаровска, также был флаг Нанайского района Хабаровского края. На акции присутствовали не только хабаровчане, но и жители других городов, которые специально приехали на митинг в Хабаровск. В частности, выступил основатель комитета спасения скверов в Екатеринбурге Иван Волков.
"Мы не могли не прилететь к вам. Деньги собирали со всей страны. Честно скажу, билеты космических денег стоят. Потому что Хабаровск, это как будто другая страна. Нам собрали за два дня 100 тысяч, чтобы мы здесь оказались", - сказал Волков.
На митинге также выступили жители Владивостока, Иркутска, Николаевска-на-Амуре, Ванино и Совгавани. Плакаты с поддержкой Хабаровска были от Сахалина и Белоруссии.
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Особенности национального несанкционированного протеста
Огромный баннер с фотографией Фургала и надписью "Суд в Хабаровске. Открытый суд. Суд присяжных" после митинга расстелили прямо на площади под окнами администрации Хабаровского края.
Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, на шествии было около 8 тысяч человек. Мэрия раньше сообщала о 6,5 тысячах участников. Это был 15-й день митингов.
Ранее сообщалось, что в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона, две недели назад - 12 тысяч человек. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 участников.
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявлял, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.
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Отмечается, что в регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост COVID-19.
Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали Фургала 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.
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Популярные комментарии
замалчивать и отрицать о поддержке своего губернатора жителями Хабаровского края уже не удаётся. так пошли другим путём- уменьшением численности участников. Это как? акции уже проходят практически во всех городах не только Хабаровского края, а всего Дальнего Востока. достали уже народ своим враньем. Да каждым днем в полку дальневосточников только прибавляется. Постесняйтесь распространять ложь.
25 июля, 11:13
Марина Васильева
38000021
у меня вопрос? когда власть наведет порядок ? в крае правит ОПГ , а власть чешется. Чего ждем ?
25 июля, 12:07
nnigoraeva
22101017
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