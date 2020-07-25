В Хабаровске завершилась новая несогласованная акция в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске, она продолжалась почти четыре часа, в ней приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.

Привычная схема движения протестующих в этот раз была изменена. Колонна сначала прошла стандартным маршрутом, но потом не стала сворачивать на улице Пушкина, а последовала до улицы Дикопольцева, чтобы пройти мимо мэрии города, где митингующие потребовали отставки мэра Сергея Кравчука. После чего они двинулись в сторону площади Ленина, где обычно проходят митинги.

Митинг на площади Ленина перед зданием правительства региона проходил под флагами Хабаровского края, России, города Хабаровска , также был флаг Нанайского района Хабаровского края. На акции присутствовали не только хабаровчане, но и жители других городов, которые специально приехали на митинг в Хабаровск. В частности, выступил основатель комитета спасения скверов в Екатеринбурге Иван Волков.

"Мы не могли не прилететь к вам. Деньги собирали со всей страны. Честно скажу, билеты космических денег стоят. Потому что Хабаровск, это как будто другая страна. Нам собрали за два дня 100 тысяч, чтобы мы здесь оказались", - сказал Волков.

На митинге также выступили жители Владивостока, Иркутска, Николаевска-на-Амуре, Ванино и Совгавани. Плакаты с поддержкой Хабаровска были от Сахалина и Белоруссии.

Огромный баннер с фотографией Фургала и надписью "Суд в Хабаровске. Открытый суд. Суд присяжных" после митинга расстелили прямо на площади под окнами администрации Хабаровского края.

Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, на шествии было около 8 тысяч человек. Мэрия раньше сообщала о 6,5 тысячах участников. Это был 15-й день митингов.

Ранее сообщалось, что в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона, две недели назад - 12 тысяч человек. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 участников.

Врио губернатора Михаил Дегтярев заявлял, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.

Отмечается, что в регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост COVID-19.

Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали Фургала 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.

В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.