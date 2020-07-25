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В Чечне прокомментировали идею вернуть графу "национальность" в паспорте
Власти Чечни считают, что графа "национальность" в паспорте — лишь констатация факта, ее возвращение не повлияет на межнациональные отношения в России, заявил... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:08
вячеслав грозный
джамбулат умаров
виталий милонов
госдума рф
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Да, верните национальность документально я не Россиянин - я Русский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
вячеслав грозный, джамбулат умаров, виталий милонов, госдума рф

В Чечне прокомментировали идею вернуть графу "национальность" в паспорте

10:37 25.07.2020 (обновлено: 19:08 25.07.2020)
12259
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 июл — РИА Новости. Власти Чечни считают, что графа "национальность" в паспорте — лишь констатация факта, ее возвращение не повлияет на межнациональные отношения в России, заявил РИА Новости первый замруководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным.

"Я не думаю, что эта идея как-то повлияет на атмосферу межнациональных отношений в России. Графа в паспорте — лишь констатация факта", — подчеркнул Умаров.

По его словам, "важно, чтобы этот факт как таковой не стал поводом для политических репрессий в отношении целых народов, как это уже, к несчастью, было в нашей отечественной истории".
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Вячеслав ГрозныйДжамбулат УмаровВиталий МилоновГосдума РФ
Популярные комментарии
Да, верните национальность документально я не Россиянин - я Русский
25 июля, 19:25
NNazemnov777
1401001
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