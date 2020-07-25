В Чечне прокомментировали идею вернуть графу "национальность" в паспорте

"Я не думаю, что эта идея как-то повлияет на атмосферу межнациональных отношений в России. Графа в паспорте — лишь констатация факта", — подчеркнул Умаров.

По его словам, "важно, чтобы этот факт как таковой не стал поводом для политических репрессий в отношении целых народов, как это уже, к несчастью, было в нашей отечественной истории".