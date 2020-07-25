https://ria.ru/20200725/1574902763.html
В Чечне прокомментировали идею вернуть графу "национальность" в паспорте
Власти Чечни считают, что графа "национальность" в паспорте — лишь констатация факта, ее возвращение не повлияет на межнациональные отношения в России, заявил... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:37
2020-07-25T19:08
вячеслав грозный
джамбулат умаров
виталий милонов
госдума рф
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155598/61/1555986154_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_d3025e26b09a45896b16d0a4e6f38f68.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574837647.html
Nazemnov777
Да, верните национальность документально я не Россиянин - я Русский
16
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155598/61/1555986154_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_d3025e26b09a45896b16d0a4e6f38f68.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав грозный, джамбулат умаров, виталий милонов, госдума рф