https://ria.ru/20200725/1574902637.html
В Подмосковье за сутки выявили наименьшие темпы прироста COVID-19
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Подмосковье - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:34
2020-07-25T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Подмосковье - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область 0,2%, 2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%, 3. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,4%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область 0,5%", - говорится в сообщении.
Также, согласно сообщению, прирост 0,6% зарегистрирован в Ингушетии, Санкт-Петербурге, Псковской области, Ярославской области, Еврейской автономной области, Калининградской области, Самарской области, Башкортостане, Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.