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В Подмосковье за сутки выявили наименьшие темпы прироста COVID-19
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Подмосковье - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье за сутки выявили наименьшие темпы прироста COVID-19

10:34 25.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Подмосковье - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область 0,2%, 2. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%, 3. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,4%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область 0,5%", - говорится в сообщении.
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Также, согласно сообщению, прирост 0,6% зарегистрирован в Ингушетии, Санкт-Петербурге, Псковской области, Ярославской области, Еврейской автономной области, Калининградской области, Самарской области, Башкортостане, Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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