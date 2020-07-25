https://ria.ru/20200725/1574902487.html
В России выявили 5871 новый случай коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5871 случай COVID-19, 146 человек умерли, 8366 вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:33
2020-07-25T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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Антивирус
Заклинило на 5-ке. Никак аферу завершить не хотят.
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Егор Панкратов
Все переболеем. Потом скажут что это обычное ОРВИ, просто сразу не разобрались....
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5871 случай COVID-19, 146 человек умерли, 8366 вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 1471 заразившегося (25,1 процента) заболевание протекает без клинических симптомов.
Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 648. Еще 251 случай выявили в Свердловской области, 193 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 187 — в Красноярском крае, 184 — в Нижегородской области, 179 — в Санкт-Петербруге, 165 — в Мурманской области, 164 — в Иркутской, 148 — в Подмосковье.
Темпы роста заболеваемости в целом по стране составили 0,7 процента, ниже всего они в Московской области — 0,2 процента.
Накануне сообщалось о 5811 новых случаях. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 806 720. Умерли за все время 13 192 человека, выздоровели — 597 140.
По последним данным ВОЗ
, во всем мире насчитывается 15,2 миллиона инфицированных, 628 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 3,9 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран, помимо Соединенных Штатов, входят США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф