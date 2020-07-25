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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 8366 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России после лечения COVID-19 выписаны 8366 человек, за все время — 597 140, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 8366 человек выздоровели от COVID-19

10:32 25.07.2020 (обновлено: 10:53 25.07.2020)
265
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За сутки в России после лечения COVID-19 выписаны 8366 человек, за все время — 597 140, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8366 человек. <...> За весь период выписано по выздоровлению по России — 597 140", — говорится в сообщении.

В частности, 561 человек выписан в Москве, 416 — в Свердловской области, 389 — в Нижегородской области, 361 — в Красноярском крае, 348 — в Ханты-Мансийской области, 265 — в Подмосковье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Общество
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