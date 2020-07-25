В Москве выявили 648 новых случаев COVID-19

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 648, 2. Свердловская область — 251, 3. Ханты-Мансийский АО — 193", — говорится в сообщении.

В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19

В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по три, в Чукотском автономном округе — один.