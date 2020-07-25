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Кузнецова обратится в Росздравнадзор за проверкой медпомощи в детдомах
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить качество оказания... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:26
распространение нового коронавируса
россия
анна кузнецова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
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россия, анна кузнецова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Кузнецова обратится в Росздравнадзор за проверкой медпомощи в детдомах

10:26 25.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить качество оказания медицинской помощи детям, находящимся в детских домах-интернатах, закрытых из-за эпидемии коронавируса.
"Особая зона тревоги для нас – это детские закрытые дома-интернаты. Это очень тревожно, и жалобы оттуда мы вряд ли услышим. Дети-инвалиды в тяжелом состоянии вряд ли обратятся к нам даже через социальные сети. Заступиться за них почти некому. Со своей стороны мы считаем важным обратиться в Росздравнадзор, потому что именно они сейчас могут проверить качество оказания медицинской помощи в этих учреждениях, что сейчас мы считаем первоначальным и важным. И мы со своей стороны обращаемся в Росздравнадзор по поводу регулярных проверок состояния и оказания медицинской помощи в детских домах-интернатах", - сказала Кузнецова.
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Кузнецова в апреле уже призывала проверить оказание медицинской помощи детям в домах-интернатах. Она отметила, что в 2019 году в домах-интернатах было выявлено много нарушений, в том числе отсутствие качественной медпомощи. Кузнецова подчеркнула, что она говорила с президентом России Владимиром Путиным о совершенствовании деятельности детских домов-интернатов в целом.
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