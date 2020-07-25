Кузнецова обратится в Росздравнадзор за проверкой медпомощи в детдомах

"Особая зона тревоги для нас – это детские закрытые дома-интернаты. Это очень тревожно, и жалобы оттуда мы вряд ли услышим. Дети-инвалиды в тяжелом состоянии вряд ли обратятся к нам даже через социальные сети. Заступиться за них почти некому. Со своей стороны мы считаем важным обратиться в Росздравнадзор, потому что именно они сейчас могут проверить качество оказания медицинской помощи в этих учреждениях, что сейчас мы считаем первоначальным и важным. И мы со своей стороны обращаемся в Росздравнадзор по поводу регулярных проверок состояния и оказания медицинской помощи в детских домах-интернатах", - сказала Кузнецова.