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Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:24
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экономика
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353
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михаил мишустин, экономика

Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний

10:24 25.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
"Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до пяти миллиардов рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Ранее максимальный объем займа составлял три миллиарда рублей. Новые параметры распространяются на организации транспорта и обрабатывающей промышленности, где в прошлом году работало не менее десяти тысяч человек, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, получить льготный кредит теперь могут системообразующие компании, чья выручка с 1 апреля по 30 июня упала не менее чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.
"Также актуализированы общие критерии отбора заемщиков. Получить льготный кредит смогут системообразующие компании, чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До этого условием было сокращение прибыли на 30%", - добавляется в сообщении.
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Добавляется, что утвержденные правительством изменения расширят доступ к кредитам, а также обеспечат финансовую стабильность крупнейших предприятий страны.
Суммарный объем льготных займов для системообразующих компаний уже превысил 141 миллиард рублей. Средняя ставка по ним составила 2,8%, отметили в пресс-службе.
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Михаил МишустинЭкономика
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