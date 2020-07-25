Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний

"Также актуализированы общие критерии отбора заемщиков. Получить льготный кредит смогут системообразующие компании, чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До этого условием было сокращение прибыли на 30%", - добавляется в сообщении.