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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574901913.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 36 996
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 383 и достигло 36 996, еще восемь человек скончались, сообщается РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 достигло 36 996

10:19 25.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 383 и достигло 36 996, еще восемь человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В пятницу власти республики сообщали о 36 613 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 692 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 36 996 случаев коронавируса. Вылечились 26 243 пациента. Скончались 700 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9833 пациента, проведены 155 664 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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