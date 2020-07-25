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В Вирджинии жителям прислали по почте неизвестные семена
Власти американского штата Вирджиния рекомендовали местным жителям не сажать полученные по почте семена неизвестного типа, которые, предположительно, пришли из... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:16
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виргиния, китай, сша, в мире

В Вирджинии жителям прислали по почте неизвестные семена

10:16 25.07.2020
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© Фото : аккаунт VDACS в TwitterСемена неизвестного типа, полученные по почте в Вирджинии
Семена неизвестного типа, полученные по почте в Вирджинии
© Фото : аккаунт VDACS в Twitter
Семена неизвестного типа, полученные по почте в Вирджинии
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти американского штата Вирджиния рекомендовали местным жителям не сажать полученные по почте семена неизвестного типа, которые, предположительно, пришли из Китая и могут быть семенами инвазивных видов растений.
Как сообщается в пресс-релизе на сайте департамента сельского хозяйства штата (VDACS), в ведомство поступили сообщения о том, что "несколько жителей Вирджинии получили незатребованные посылки с семенами, которые, как представляется, происходят из Китая".

"Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи. Пожалуйста, не сажайте эти семена", - подчеркнули в VDACS.

Всех, кому были присланы семена, просят связаться с местными властями.
Ранее "таинственные посылки" из Китая получили по почте жители штата Юта, о чем сообщал на этой неделе местный телеканал FOX 13. Телеканал информировал, что жительница города Туэле получила два небольших пакета с семенами, на которых были надписи на китайском языке. Позднее женщина выяснила, что аналогичные посылки получили еще не менее 40 человек в штате.
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