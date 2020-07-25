На ВДНХ восстановят фонтан в виде букета из масличных растений

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Керамический фонтан в виде букета из масличных растений 1950-х годов восстановят на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"На ВДНХ восстанавливают фонтан в виде букета из масличных растений, сооруженный в начале 1950 годов по проекту архитектора Валерия Таушканова. Он является частью единого архитектурного ансамбля с павильоном №30 "Микробиологическая промышленность", который сейчас также приводят в порядок. Постройке вернут исторический облик", - говорится в сообщении.
Керамический фонтан - композиционный центр участка перед павильоном. Верхняя чаша сделана в виде крупного цветка подсолнечника. Постаменты нижней и средней чаш фонтана обрамляют изображения цветов и ягод.
Уточняется, что почти все керамические детали фонтана заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Верхнюю чашу выполнят из керамики, а ствол облицуют различными деталями с изображением листьев и цветов. Высота фонтана составит более трех метров.