На ВДНХ восстановят фонтан в виде букета из масличных растений

"На ВДНХ восстанавливают фонтан в виде букета из масличных растений, сооруженный в начале 1950 годов по проекту архитектора Валерия Таушканова. Он является частью единого архитектурного ансамбля с павильоном №30 "Микробиологическая промышленность", который сейчас также приводят в порядок. Постройке вернут исторический облик", - говорится в сообщении.