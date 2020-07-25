В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса

"Зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, восемь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два – завозные из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте", и добавил, что за сутки было обследовано 1920 человек.