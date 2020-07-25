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В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса
В Крыму за минувшие сутки выявлен 21 новый случай коронавируса, выздоровели 26 пациентов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса

10:12 25.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки выявлен 21 новый случай коронавируса, выздоровели 26 пациентов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, восемь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два – завозные из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте", и добавил, что за сутки было обследовано 1920 человек.

Всего на текущий период, по словам главы республики, зарегистрировано 1077 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 820 человека, в том числе 26 за минувшие сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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