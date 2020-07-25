https://ria.ru/20200725/1574901662.html
В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса
В Крыму за минувшие сутки выявлен 21 новый случай коронавируса, выздоровели 26 пациентов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:12
2020-07-25T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:66:2172:1288_1400x0_80_0_0_cd0821d719093694d0ad0d92af9b42ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество