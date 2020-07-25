Вывозной рейс из Еревана в Москву запланировали на 1 августа

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса Ереван – Москва (состоится) 1 августа в 16.30 по местному времени (15.30 мск)", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.