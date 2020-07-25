https://ria.ru/20200725/1574901561.html
Вывозной рейс из Еревана в Москву запланировали на 1 августа
Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемом 1 августа вывозном рейсе Ереван - Москва. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:11
2020-07-25T10:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, москва, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 июл – РИА Новости.
Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемом 1 августа вывозном рейсе Ереван
- Москва
.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса Ереван – Москва (состоится) 1 августа в 16.30 по местному времени (15.30 мск)", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, рейсом смогут воспользоваться только жители Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской областей.
"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.
Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова
сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.