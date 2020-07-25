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Вывозной рейс из Еревана в Москву запланировали на 1 августа
Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемом 1 августа вывозном рейсе Ереван - Москва. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, москва, ереван, армения, в мире

Вывозной рейс из Еревана в Москву запланировали на 1 августа

10:11 25.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемом 1 августа вывозном рейсе Ереван - Москва.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса Ереван – Москва (состоится) 1 августа в 16.30 по местному времени (15.30 мск)", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

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По данным посольства, рейсом смогут воспользоваться только жители Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской областей.
"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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