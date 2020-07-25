Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты "Чанчжэн-4B"

Аппарат "Цзыюань-3" (ZY-3) относится к серии разработанных в Китае спутников для стереоскопической съемки, необходимой для геодезической и картографической деятельности. Спутник будет находиться в пользовании министерства природных ресурсов КНР. Спутник "Цзыюань-3" будет работать вместе с ранее выведенными на орбиту двумя спутниками этой же серии и спутником "Гаофэн-7".