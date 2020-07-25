Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574901451.html
Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты "Чанчжэн-4B"
Китай в субботу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника, сообщает Китайская корпорация космической науки и... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:06
шаньси
космос - риа наука
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574900925_0:123:2457:1505_1400x0_80_0_0_0f1f1bdfb38b398b580833e4b73392b1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572530786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200505/1570987591.html
1
шаньси
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574900925_0:123:2457:1505_1400x0_80_0_0_0f1f1bdfb38b398b580833e4b73392b1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574900925_294:0:2457:1622_1400x0_80_0_0_4ec401159b5f0acc88667b64850502bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574900925_835:0:2457:1622_1400x0_80_0_0_7183770f0ecd07a4cd20c064c1c18c3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шаньси, космос - риа наука, китай, в мире

Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты "Чанчжэн-4B"

10:06 25.07.2020
2788
© AFP 2020 / STRЗапуск ракеты "Чанчжэн-4B" в Китае
Запуск ракеты Чанчжэн-4B в Китае
© AFP 2020 / STR
Запуск ракеты "Чанчжэн-4B" в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай в субботу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся в субботу утром в 11.13 по местному времени (6.13 мск) с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере Китая. Через некоторое время все три спутника вышли на заданную орбиту.
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
5 июня, 16:22
В Китае запланировали разработку новой твердотопливной ракеты
Аппарат "Цзыюань-3" (ZY-3) относится к серии разработанных в Китае спутников для стереоскопической съемки, необходимой для геодезической и картографической деятельности. Спутник будет находиться в пользовании министерства природных ресурсов КНР. Спутник "Цзыюань-3" будет работать вместе с ранее выведенными на орбиту двумя спутниками этой же серии и спутником "Гаофэн-7".
Второй аппарат - спутник "Лунсяянь", оборудованный детектором рентгеновского излучения. Третий - "Тяньци-10" станет частью создаваемой Китаем сети спутникового промышленного интернета вещей на низкой околоземной орбите. Планируется, что до конца года группировка спутников "Тяньци" будет насчитывать не менее 12 аппаратов.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 341-я миссия.
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан
5 мая, 14:11
С космическим успехом. Китай осуществил первый пуск ракеты "Чанчжэн-5В"
1720112
Обсудить 1
ШаньсиКосмос - РИА НаукаКитайВ мире
Рекомендуем
Луна и самолет на закате
РКК "Энергия" нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Ракета Ariane 5
Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на 31 июля
Правозащитник Азимжан Аскаров в Чуйском областном суде Киргизии
В Киргизии умер в тюрьме осужденный пожизненно правозащитник Аскаров
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
"Роскосмос" назвал время запуска "Протона"
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала
Автомобиль Следственного комитета России
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Мотоциклисты с проезжают мимо здания Капитолия в США
Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
В аэропорту Хабаровска
В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о "минировании"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Крыму расширили площадь поиска пропавшего ребенка
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
"Фултонская речь 2.0". Грозит ли миру новая холодная война
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Коалиция во главе с США передала Ираку контроль над седьмой военной базой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния