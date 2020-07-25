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В Киргизии умер в тюрьме осужденный пожизненно правозащитник Аскаров
Правозащитник Азимжан Аскаров, приговоренный к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и соучастие в убийстве милиционера во время... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:58
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азимжан аскаров, киргизия, в мире

В Киргизии умер в тюрьме осужденный пожизненно правозащитник Аскаров

10:04 25.07.2020 (обновлено: 18:58 25.07.2020)
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПравозащитник Азимжан Аскаров в Чуйском областном суде Киргизии
Правозащитник Азимжан Аскаров в Чуйском областном суде Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Правозащитник Азимжан Аскаров в Чуйском областном суде Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 25 июл — РИА Новости. Правозащитник Азимжан Аскаров, приговоренный к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и соучастие в убийстве милиционера во время межэтнических столкновений на юге Киргизии в 2010 году, умер в тюрьме Киргизии, сообщил журналистам его адвокат Валерьян Вахитов.
Известный правозащитник этнический узбек Аскаров в 2011 году был приговорен Верховным судом Киргизии к пожизненному сроку за разжигание межнациональной розни и причастность к линчеванию сотрудника милиции во время межэтнических столкновений между киргизами и узбеками на юге республики в 2010 году. В июле 2016 года по решению комитета ООН по правам человека, который вынес заключение, что Аскаров "подвергался пыткам и жестокому обращению, а также лишен права на справедливое судебное разбирательство", Верховный суд Киргизии отменил свой вердикт и направил дело на новое судебное рассмотрение. Однако в 2017 году Чуйский областной суд Киргизии повторно вынес правозащитнику пожизненный приговор.

"Он долго болел. Скорее всего, это была внебольничная пневмония. Он умер сегодня утром", — заявил адвокат.

По словам Вахитова, официальная причина смерти правозащитника пока не озвучена.
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Азимжан АскаровКиргизияВ мире
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