В Воронежской области выявили 99 новых случаев COVID-19

С 21 июля в области ежедневно регистрировалось менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки, по уточненным данным, в области было 88 новых случаев COVID-19. Всего, по данным на пятницу, в регионе было 10 524 случая COVID. Выздоровели 10 036 пациентов, умерли 88.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.