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В Воронежской области выявили 99 новых случаев COVID-19
Количество новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло на 99, выздоровели свыше 200 человек, сообщило... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области выявили 99 новых случаев COVID-19

10:00 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Количество новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло на 99, выздоровели свыше 200 человек, сообщило правительство региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрировалось менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки, по уточненным данным, в области было 88 новых случаев COVID-19. Всего, по данным на пятницу, в регионе было 10 524 случая COVID. Выздоровели 10 036 пациентов, умерли 88.
"Воронежская область, 09:30 (мск), суббота, 25 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 623. Выздоровели: 10 247. Умерли: 88", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 99 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 211 человек.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
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Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская область
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