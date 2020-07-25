СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июл - РИА Новости. Следователи в Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в пятницу сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора департамента промышленности автономного округа по статье о получении взятки.

"Отделом по расследованию особо важных дел... возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора департамента промышленности округа, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки", а также индивидуального предпринимателя из Югорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник за взятки "осуществлял общее покровительство индивидуального предпринимателя", являющегося главой фермерского хозяйства. Это покровительство выражалось в содействии в предоставлении бизнесмену субсидий и иных выплат из бюджета округа на ведение данного хозяйства.

Следователи полагают, что за эти услуги чиновник ежемесячно получал от предпринимателя деньги, которые поступали на переданную ему предпринимателем топливную карту. "На момент возбуждения уголовного дела установлены факты передачи предпринимателем и получения чиновником не менее 150 тысяч рублей, которые последний тратил по своему усмотрению, в том числе на заправку топливом транспортного средства", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе обысков по месту работы и в квартире подозреваемых и их родственников правоохранители также изъяли крупные суммы денег в рублях и валюте, а также иное имущество. Оба подозреваемых уже допрошены, решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается, добавили в СУСК.