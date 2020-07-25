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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 572 человека, у 94 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:40
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19

09:40 25.07.2020
61
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 572 человека, у 94 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 572 человека (в том числе 9 в реанимации), из них: 163 человека с подозрением на COVID/94 случаев подтверждено лабораторно, из них: 3/3 детей, 12/12 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ ноль)", - написала Краснова в Facebook.
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Она добавила, что в больницу поступили 57 человек, из них 13 с коронавирусом. Выписано 115 человек, из них 21 с выздоровлением по COVID.
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09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
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09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
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09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
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09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
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