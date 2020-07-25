Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем

"Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины "не здесь": едет косо, медленно, виляет", — пояснил врач. Он отметил, что пешеходы ведут себя не лучше: переходят дорогу в наушниках и в капюшоне, смотря в телефон и думая, "что они из титана и бессмертны".

"Только за рулем другой чудик —потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне", — подчеркнул Мясников, напомнив, что водитель находится в машине, вес которой около полутора тонн.

Он возмутился, что штраф за использование телефона за рулем составляет 500 рублей. Мясников предложил штрафовать за использование мобильника за рулем на десять тысяч рублей, а за повторное такое нарушение — лишать прав.

"Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!", — отметил Мясников. В противном случае, как считает врач, наказание за вождение в пьяном виде стоит сделать в виде штрафа в 500 рублей — по его мнению, трагические последствия обоих нарушений одинаковы.