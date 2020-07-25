Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574900692.html
Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram рассказал, как бороться с использованием мобильных телефонов за рулем. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:37
александр мясников (врач)
россия
франция
мобильный телефон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_0:154:3008:1846_1400x0_80_0_0_058aa6728edec02e72a49c610ca4c845.jpg
https://ria.ru/20200705/1573905312.html
1
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_0:154:3008:1846_1400x0_80_0_0_058aa6728edec02e72a49c610ca4c845.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_171:0:2838:2000_1400x0_80_0_0_2d9f6751e81f107f0b1afc4ac468fbb8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_505:0:2505:2000_1400x0_80_0_0_23e7fb223b61ace99181bd7520d64fb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, франция, мобильный телефон, общество

Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем

09:37 25.07.2020
745
© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля
© Fotolia / bnenin
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram рассказал, как бороться с использованием мобильных телефонов за рулем.
"Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины "не здесь": едет косо, медленно, виляет", — пояснил врач. Он отметил, что пешеходы ведут себя не лучше: переходят дорогу в наушниках и в капюшоне, смотря в телефон и думая, "что они из титана и бессмертны".
"Только за рулем другой чудик —потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне", — подчеркнул Мясников, напомнив, что водитель находится в машине, вес которой около полутора тонн.
Он возмутился, что штраф за использование телефона за рулем составляет 500 рублей. Мясников предложил штрафовать за использование мобильника за рулем на десять тысяч рублей, а за повторное такое нарушение — лишать прав.
"Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!", — отметил Мясников. В противном случае, как считает врач, наказание за вождение в пьяном виде стоит сделать в виде штрафа в 500 рублей — по его мнению, трагические последствия обоих нарушений одинаковы.
Также Мясников напомнил, что во Франции за использование мобильного телефона во время вождения могут лишить прав.
Автомобиль
5 июля, 07:06
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
3210003
Обсудить 1
Александр Мясников (врач)РоссияФранцияМобильный телефонОбщество
Рекомендуем
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
Тестирование на наличие антител к COVID-19
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Врач в защитном костюме
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
Севастополь
В Совфеде назвали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма смехотворной
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Кофе и шоколад
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Здание Центрального банка РФ
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
Страховой полис ОСАГО
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Актер Станислав Садальский
Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
Перенаселение отменяется. Ученые предвидят падение числа людей на Земле
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Ртутный градусник для измерения температуры
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:00В Воронежской области выявили 99 новых случаев COVID-19
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
Лента новостейМолния