https://ria.ru/20200725/1574900692.html
Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram рассказал, как бороться с использованием мобильных телефонов за рулем. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:37
2020-07-25T09:37
александр мясников (врач)
россия
франция
мобильный телефон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_0:154:3008:1846_1400x0_80_0_0_058aa6728edec02e72a49c610ca4c845.jpg
https://ria.ru/20200705/1573905312.html
1
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_0:154:3008:1846_1400x0_80_0_0_058aa6728edec02e72a49c610ca4c845.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_171:0:2838:2000_1400x0_80_0_0_2d9f6751e81f107f0b1afc4ac468fbb8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_505:0:2505:2000_1400x0_80_0_0_23e7fb223b61ace99181bd7520d64fb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, франция, мобильный телефон, общество
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в своем канале в Telegram
рассказал, как бороться с использованием мобильных телефонов
за рулем.
"Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины "не здесь": едет косо, медленно, виляет", — пояснил врач. Он отметил, что пешеходы ведут себя не лучше: переходят дорогу в наушниках и в капюшоне, смотря в телефон и думая, "что они из титана и бессмертны".
"Только за рулем другой чудик —потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне", — подчеркнул Мясников, напомнив, что водитель находится в машине, вес которой около полутора тонн.
Он возмутился, что штраф за использование телефона за рулем составляет 500 рублей. Мясников предложил штрафовать за использование мобильника за рулем на десять тысяч рублей, а за повторное такое нарушение — лишать прав.
"Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!", — отметил Мясников. В противном случае, как считает врач, наказание за вождение в пьяном виде стоит сделать в виде штрафа в 500 рублей — по его мнению, трагические последствия обоих нарушений одинаковы.
Также Мясников напомнил, что во Франции
за использование мобильного телефона во время вождения могут лишить прав.