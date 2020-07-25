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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574900657.html
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1106, до 63 929, умерли еще 19 человек, сообщила в пятницу система мониторинга... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
львовская область
киев
украина
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львовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
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60
коронавирус covid-19, воз, львовская область, киев, украина

На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929

09:37 25.07.2020
81
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1106, до 63 929, умерли еще 19 человек, сообщила в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 25 июля, в стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (143), Киеве (129), и Львовской области (114).
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 05:35Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛьвовская областьКиевУкраина
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09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
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