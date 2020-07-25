На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929

По состоянию на 25 июля, в стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.