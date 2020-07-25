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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574900610.html
В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превысило 10 тысяч, сообщается на портале правительства о ситуации с коронавирусом в стране. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
софия (город)
болгария
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
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коронавирус covid-19, софия (город), болгария

В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч

09:34 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превысило 10 тысяч, сообщается на портале правительства о ситуации с коронавирусом в стране.
По его данным, за последние сутки в стране были подтверждены 270 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 10 123 человек. За последние 24 часа были подтверждены восемь летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 337 заболевших. Вылечились 5 252 человека.
В больницах в данный момент находятся 669 пациентов, из них 28 содержатся в отделениях интенсивной терапии.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:03Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
В Болгарии с 9 июля продолжаются протесты. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19София (город)Болгария
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09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
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09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
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