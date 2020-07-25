В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч

По его данным, за последние сутки в стране были подтверждены 270 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 10 123 человек. За последние 24 часа были подтверждены восемь летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 337 заболевших. Вылечились 5 252 человека.