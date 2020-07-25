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Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
Правительство России одобрило выделение средств Роструду на предоставление регионам и Байконуру субвенций на осуществление соцвыплат безработным гражданам в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным

09:34 25.07.2020
69
© РИА Новости / Виталий БелоусовВысотное здание гостиницы "Украина", Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Высотное здание гостиницы "Украина", Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Роструду на предоставление регионам и Байконуру субвенций на осуществление соцвыплат безработным гражданам в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным безработными.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
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09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
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