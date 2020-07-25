https://ria.ru/20200725/1574900584.html
Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
Правительство России одобрило выделение средств Роструду на предоставление регионам и Байконуру субвенций на осуществление соцвыплат безработным гражданам в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:34
2020-07-25T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество