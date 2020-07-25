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Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
Правительство РФ одобрило выделение средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций, которым... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:32
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478825_0:85:3346:1967_1400x0_80_0_0_76330a478ad584928ce022efba993150.jpg
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РИА Новости
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60
владимир путин, общество

Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров

09:32 25.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре
Медицинский работник в стационаре
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в стационаре . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций, которым предоставили стимулирующие выплаты в 2020 году за особые условия труда и дополнительную нагрузку, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо решить вопрос с отпускными медработников. По его словам, многие из них откладывают и переносят планы на летний отдых. Путин добавил, что дополнительные выплаты медицинским работникам не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Президент поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.
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09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
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09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
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