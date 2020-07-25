Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций, которым предоставили стимулирующие выплаты в 2020 году за особые условия труда и дополнительную нагрузку, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо решить вопрос с отпускными медработников. По его словам, многие из них откладывают и переносят планы на летний отдых. Путин добавил, что дополнительные выплаты медицинским работникам не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Президент поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.