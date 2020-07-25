Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.