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В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 877 за сутки, 38 человек умерли, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19

09:32 25.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 877 за сутки, 38 человек умерли, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 25 июля 2020 года по республике зарегистрировано 877 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 257 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек. Выздоровели 1165 человек.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 53 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2633 работников медицинской сферы.
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Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 32 124. Умерли 1249 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
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