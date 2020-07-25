https://ria.ru/20200725/1574900218.html
Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:29
2020-07-25T09:33
министерство труда и социальной защиты белоруссии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156214/54/1562145402_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_187ac03ebbb7cb3d68af822fb33e7b2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156214/54/1562145402_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_187ac03ebbb7cb3d68af822fb33e7b2c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/54/1562145402_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c3725b77c31a8d67e2b0585962a8fc5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/54/1562145402_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_0019125f9538c22850bcc7107a3683e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты белоруссии, общество