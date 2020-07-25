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Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:33
министерство труда и социальной защиты белоруссии
общество
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353
60
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60
министерство труда и социальной защиты белоруссии, общество

Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты

09:29 25.07.2020 (обновлено: 09:33 25.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Женщина с ребенком . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме.
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Министерство труда и социальной защиты БелоруссииОбщество
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09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
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