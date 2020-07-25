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Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
Правительство РФ одобрило выделение Минфину из резервного фонда кабмина средств на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с COVID-19, сообщается РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:25
республика мордовия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
новгородская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика мордовия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, новгородская область, экономика

Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов

09:25 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минфину из резервного фонда кабмина средств на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с COVID-19, сообщается на сайте кабинета министров.
"О выделении Минфину ... в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ... для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов ... в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и об утверждении распределения указанных дотаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Правительство также обсудит предоставление в 2020 году дотаций из федерального бюджета Мордовии и Новгородской области.
Как уточняет кабмин, поддержка Мордовии позволит осуществить финансирование социально значимых расходов региона и обеспечит устойчивость регионального бюджета. Предоставление дотаций Новгородской области, по мнению правительства, позволит профинансировать приоритетные мероприятия, обеспечивающие социально-экономическое развитие региона.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса поставила регионы в сложное положение. Президент поручил кабмину выделить субъектам еще 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов. Первая часть финансовой поддержки в объеме 100 миллиардов рублей уже была предоставлена 56 субъектам РФ в конце мая. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех субъектов, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле текущего года.
Минфин в среду сообщил, что финансовую поддержку в 100 миллиардов рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, еще 100 миллиардов будет направлено субъектам Федерации осенью.
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Республика МордовияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинНовгородская областьЭкономика
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