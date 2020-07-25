Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов

"О выделении Минфину ... в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ... для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов ... в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и об утверждении распределения указанных дотаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.