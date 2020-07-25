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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
Погожий летний день ожидается в Москве в субботу, температура повысится до +24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:21
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

09:21 25.07.2020
204
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Погожий летний день ожидается в Москве в субботу, температура повысится до +24, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в горле повысится до плюс 22-24, в Подмосковье до 20-25.
"Ветер южной четверти 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
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