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Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
Правительство России одобрило распределение субсидий регионам РФ на 2020 год для софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результатов... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:20
россия
здоровье - общество
правительство рф
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РИА Новости
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353
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60
россия, здоровье - общество, правительство рф

Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ

09:20 25.07.2020
72
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило распределение субсидий регионам РФ на 2020 год для софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результатов проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта распоряжения позволит завершить работы по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий региональных проектов ЕГИСЗ с целью достижения показателей и результатов федерального проекта ЕГИСЗ.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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