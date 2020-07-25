https://ria.ru/20200725/1574900006.html
Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
Правительство России одобрило распределение субсидий регионам РФ на 2020 год для софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результатов... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:20
2020-07-25T09:20
россия
здоровье - общество
правительство рф
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1400x0_80_0_0_1e015194a629f3e9662d6fed91df0d44.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, правительство рф