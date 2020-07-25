Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

Сербия подписала в октябре 2019 года соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, оно проходит ратификацию всеми государствами-членами союза.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией с другой стороны" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В него вошли сыры из козьего и овечьего молока и дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока. К этому перечню Ляйич добавил 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет и указал, что план Белграда - "за два-три года увеличить экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов".