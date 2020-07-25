Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574899975.html
Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:20
расим ляйич
евразийский экономический союз
сербия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/117928/39/1179283980_0:120:2201:1358_1400x0_80_0_0_1b43aaae41649f4803913e0f33c3f3bb.jpg
https://ria.ru/20200722/1574702221.html
https://ria.ru/20200717/1574506150.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/117928/39/1179283980_0:120:2201:1358_1400x0_80_0_0_1b43aaae41649f4803913e0f33c3f3bb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/117928/39/1179283980_114:0:2085:1478_1400x0_80_0_0_e68805463b2b8c996edcd7ebaec9c27d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/117928/39/1179283980_361:0:1839:1478_1400x0_80_0_0_52dce6c51cd56edd10e8dc4b348e6b7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
расим ляйич, евразийский экономический союз, сербия, экономика

Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

09:20 25.07.2020
95
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией, сообщается на сайте кабмина.
Сербия подписала в октябре 2019 года соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, оно проходит ратификацию всеми государствами-членами союза.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
22 июля, 11:21
ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией с другой стороны" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич в интервью РИА Новости рассказал, что у страны благодаря договору с ЕАЭС не только появится соглашение о беспошлинной торговле с двумя новыми партнерами - Арменией и Киргизией, но и расширится перечень беспошлинной продукции.
В него вошли сыры из козьего и овечьего молока и дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока. К этому перечню Ляйич добавил 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет и указал, что план Белграда - "за два-три года увеличить экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов".
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
17 июля, 16:53
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
500001
Обсудить 0
Расим ЛяйичЕвразийский экономический союзСербияЭкономика
Рекомендуем
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
Здание Дома правительства РФ в Москве
Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
Дом Правительства РФ
Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма
Пустая улица в курортном городе во Вьетнаме
Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
В лаборатории
В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
Больничная палата
В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
Медицинский работник в стационаре
Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
Женщина с ребенком
Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне
Работа скорой помощи в Тамбове
В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния