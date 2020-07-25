Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574899845.html
Курганская больница скорой помощи получит средства на капремонт
Правительство России одобрило выделение средств Минздраву РФ для финансирования капремонта и укрепления материально-технической базы Курганской больницы скорой... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:17
курганская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799094_0:76:2681:1584_1400x0_80_0_0_3d8ad11d2db9307f55ee8537eb57928d.jpg
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799094_0:76:2681:1584_1400x0_80_0_0_3d8ad11d2db9307f55ee8537eb57928d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799094_235:0:2448:1660_1400x0_80_0_0_9d66c874a1ec2e6d8bf0a97342f79d91.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799094_511:0:2171:1660_1400x0_80_0_0_df77153b09c9bba0c6cd3eb0cd785f10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курганская область, общество

Курганская больница скорой помощи получит средства на капремонт

09:17 25.07.2020
16
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Минздраву РФ для финансирования капремонта и укрепления материально-технической базы Курганской больницы скорой помощи, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта распоряжения позволит осуществить капитальный ремонт корпусов больницы и укрепить ее материально-техническую базу, что положительно повлияет на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Курганской области.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
000000
Обсудить 0
Курганская областьОбщество
Рекомендуем
Здание Дома правительства РФ в Москве
Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
В лаборатории
В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
Больничная палата
В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
Пустая улица в курортном городе во Вьетнаме
Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
Флаги стран ЕАЭС
Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
Работа скорой помощи в Тамбове
В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Медицинский работник в стационаре
Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
Дом Правительства РФ
Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния