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Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
Правительство России одобрило изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов РФ и Байконура на 2020 год, РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:16
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353
60
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россия, жкх, новости - недвижимость, правительство рф, общество

Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ

09:16 25.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ в Москве
Здание Дома правительства РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Дома правительства РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов РФ и Байконура на 2020 год, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта позволит обеспечить финансирование расходных обязательств регионов РФ и Байконура по обеспечению мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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