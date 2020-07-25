https://ria.ru/20200725/1574899808.html
Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
Правительство России одобрило изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов РФ и Байконура на 2020 год, РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:16
2020-07-25T09:16
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, новости - недвижимость, правительство рф, общество