Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ

Принятие проекта позволит обеспечить финансирование расходных обязательств регионов РФ и Байконура по обеспечению мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.