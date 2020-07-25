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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574899744.html
В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
Более 26,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 266... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19

09:14 25.07.2020
88
© РИА Новости / Денис АбрамовВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Денис Абрамов
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 26,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 266 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 26,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 266 740 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 309 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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