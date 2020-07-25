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Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
Вьетнам зарегистрировал в субботу первый за три месяца случай заражения коронавирусом внутри страны, сообщает вьетнамское государственное агентство новостей... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:13
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коронавирус covid-19, вьетнам, в мире

Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны

09:13 25.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном городе во Вьетнаме
Пустая улица в курортном городе во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Пустая улица в курортном городе во Вьетнаме. Архивное фото
БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости.Вьетнам зарегистрировал в субботу первый за три месяца случай заражения коронавирусом внутри страны, сообщает вьетнамское государственное агентство новостей VNA.
Заражение подтвердилось четырьмя тестами на наличие коронавируса в организме пациента, 57-летнего жителя приморского города Да Нанг, ранее поступившего в инфекционное отделение одной из больниц с симптомами острого респираторного заболевания. Все четыре теста, проведенные за последние дни, оказались положительными, говорится в сообщении.
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По информации агентства, пациент проживает в одном из районов города Да Нанг, из которого он в последний месяц не отлучался, общаясь только с соседями и родственниками.
После первых положительных анализов у нового пациента были помещены в карантин и прошли тесты на коронавирус 102 жителя Да Нанга, с которыми за последний месяц общался заболевший, все 102 серии тестов показали отрицательный результат, говорится в сообщении.
В пятницу городские власти Да Нанга провели экстренное совещание в связи с обнаружением заражения коронавирусом в городе, на котором было решено распространить текущее эпидемиологическое расследование на лиц, общавшихся с теми, кто вступал с больным в непосредственный контакт, а также усилить меры по розыску нелегальных мигрантов и предотвращению нелегальной миграции в город, сообщает агентство.
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Большинство случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме – ввозные. С начала эпидемии общее количество заболевших в стране составило 415 человек, из них полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса во Вьетнаме зарегистрировано не было.
Из 415 случаев заражения только 140 было зарегистрировано как передача вируса внутри страны, в остальных случаях заболевали иностранцы и граждане Вьетнама, заразившиеся за границей и прибывшие в страну уже инфицированными.
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Во Вьетнаме принята строгая система государственного карантина, охватывающая всех прибывающих в страну, независимо от гражданства и статуса. В каждом случае заражения внутри страны помещаются в карантин и тестируются на коронавирус сотни людей. В начале пандемии на полную изоляцию от внешнего мира были переведены целые городские районы в Ханое и Хошимине, а также несколько сельских районов, которые пробыли в блокаде несколько недель.
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